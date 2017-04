‘Het is veel te belangrijk om nu stennis te schoppen bij Ajax’

Heiko Westermann keert donderdag met Ajax voor even terug in Duitsland, want de Amsterdammers nemen het in de knock-outfase van de Europa League op tegen Schalke 04. Westermann zal, hoewel hij in de wedstrijdselectie zit, waarschijnlijk niet in actie komen.

De 33-jarige verdediger schikt zich in zijn rol, zo vertelde hij op de persconferentie: “Het is altijd een teleurstelling als je er niet bij bent, maar ik ben eraan gewend. Ik ga er ook niet moeilijk over doen. Daar heb ik helemaal geen zin in, de wedstrijd van morgen is veel te belangrijk om nu stennis te schoppen”, aldus Westerman.

De 27-voudig international van Duitsland voegde eraan toe dat hij buiten het veld zoveel mogelijk van waarde probeert te zijn voor zijn werkgever door zijn medespelers te helpen. Hij speelde tot dusverre zes officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.