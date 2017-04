Juventus betaalde 32 miljoen: ‘We hadden de moed om risico te nemen’

Juventus nam Paulo Dybala in juni 2015 voor minimaal 32 miljoen euro over van Palermo en troefde daarmee de concurrentie af. De club uit Turijn zal geen spijt hebben van die investering, want de 23-jarige aanvaller maakte in 83 officiële wedstrijden 39 doelpunten en verlengde onlangs zijn contract tot de zomer van 2022.

Algemeen directeur Giuseppe Marotta laat aan Mediaset weten dat hij het halen van Dybala als een ‘grote kans’ zag: “Toen we de competitie echt aan moesten gaan met AC Milan en Internazionale, hadden we de moed om risico te nemen door ons bod te verhogen. We wisten dat we in zijn persoon een groot talent voor het grijpen hadden. Het was het risico waard”, vertelt de bestuurder.

Dybala, zesvoudig international van Argentinië, begon zijn loopbaan bij Instituto en kwam later via Palermo dus bij Juventus terecht. Toen hij naar Turijn verhuisde, zei Palermo-voorzitter Maurizio Zamparini al dat hij veel van de spits verwachtte: “Dybala is de nieuwe Lionel Messi en Juventus betaalt ons 32 miljoen euro plus bonussen voor hem. Bij Juventus vindt hij spelers die gelijkwaardig zijn aan hem. Ik heb binnen Italië aanbiedingen voor hem gekregen van Internazionale, AC Milan en Juventus en daarbuiten ook nog eentje. Maar de speler zelf heeft gekozen voor de beste club van dit moment, waar hij kan groeien.”

Juventus-topman Marotta gaat tijdens het interview ook nog in op het hardnekkige gerucht dat Juventus in de zomer heeft geprobeerd om Javier Mascherano over te nemen van Barcelona: “Het is logisch dat je tijdens de zomerse transferperiode wat probeert, zelfs als die namen soms onmogelijk zijn. Als directeur van een ambitieuze club moet je het echter altijd blijven proberen. Als het dan niet lukt, dan zien we dat niet als een nederlaag.”