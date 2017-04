Bosz heeft twijfelgeval voor PSV-uit: ‘Maar hij loopt niet meer op krukken’

Achter de naam van Daley Sinkgraven staat bij Ajax een vraagteken in de aanloop naar het competitieduel met PSV van zondag. De linksback ontbreekt donderdagavond tegen Schalke 04 en hoopt de topper in Eindhoven te kunnen halen, maar Bosz liet woensdag weten dat Sinkgraven een twijfelgeval is.

"Hij loopt in elk geval niet meer op krukken, dus het herstel treedt wel degelijk in. Maar het is nog onduidelijk of hij op tijd fit kan zijn voor zondag", vertelde Bosz tijdens de persconferentie voor het tweede duel met Schalke. "Het betreft slechts een verrekking aan de binnenband van zijn knie. Er is niets kapot, maar er zit wel een beetje vocht bij. Dat betekent dat er wel wat irritatie is."

Sinkgraven liep zijn knieblessure op in de thuiswedstrijd tegen Schalke (2-0 zege). Hij werd in de rust vervangen door Matthijs de Ligt, die zondag tegen sc Heerenveen (5-1) negentig minuten meedeed. Tegenover de absentie van Sinkgraven in Gelsenkirchen staat de rentree van Lasse Schöne, die vorige week een schorsing uitzat.