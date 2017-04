‘Ajax moet proberen om Traoré definitief over te nemen van Chelsea’

Bertrand Traoré werd in zijn eerste maanden bij Ajax flink bekritiseerd, maar de laatste weken haalt de aanvaller een uitstekend niveau. Er gaan in Amsterdam dan ook stemmen op om de linkspoot te behouden en een deel van het lezerspubliek van Voetbalzone denkt er net zo over.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Moet Ajax proberen om Bertrand Traoré definitief over te nemen van Chelsea? Er werden bijna 17.000 stemmen uitgebracht en de meerderheid vindt inderdaad dat Ajax met de huurling verder moet gaan. 47 procent stemde namelijk op ‘Ja’ en 10 procent van de respondenten vinkte het vakje aan met de antwoordoptie ‘Ze moeten proberen om hem opnieuw te huren’.

De meerderheid van de stemmers is dus van mening dat Traoré ook volgend seizoen van waarde zou kunnen zijn voor Ajax, maar 43 procent is het daar niet mee eens. Die groep stemde namelijk op ‘nee’. De 21-jarige Traoré heeft bij Chelsea een contract tot medio 2019 en kwam in dienst van Ajax tot elf doelpunten en vijf assists in 33 officiële wedstrijden. Of hij zelf openstaat voor een langer verblijf in Amsterdam, is niet bekend.