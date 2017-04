Cocu krijgt steun: ‘Wat mensen erover zeggen, moeten ze zelf weten’

Jeroen Zoet vindt niet dat Phillip Cocu geslachtofferd moet worden voor het teleurstellende seizoen van PSV. De regerend landskampioen stevent af op een derde plaats in de Eredivisie, overwinterde niet in Europa en werd in de tweede ronde van de KNVB-beker al geëlimineerd. "Of hij moet aanblijven? Zeker", reageert Zoet bij FOX Sports.

Cocu verdient krediet voor de prestaties van de afgelopen jaren, vindt de keeper. "We zijn twee keer kampioen geworden, hebben twee keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen en zijn doorgegaan in de Champions League", somt Zoet op. "Ik denk dat je het niet allemaal in één keer moet afschrijven."

Volgens de international heeft PSV de supporters de afgelopen twee jaar 'verwend'. Dat de verwachtingen hoog zijn, heeft de ploeg dus aan zichzelf te danken. "Sowieso is het publiek af en toe wel kritisch, maar dat mag. Als PSV wordt van je verwacht dat je kampioen wordt. Dat gebeurt niet dit jaar. Dan zal er altijd kritiek zijn. Maar dat moeten ze allemaal zelf weten."