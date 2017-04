Westermann memoreert: ‘Grote duels met Barcelona, Atlético en Chelsea’

Heiko Westermann bewaart warme herinneringen aan zijn periode bij Schalke 04. De verdediger van Ajax was tussen 2007 en 2010 actief in de Veltins-Arena en groeide in die periode uit tot international. Donderdag keert Westermann met Ajax terug in Gelsenkirchen. De routinier kijkt uit naar zijn rentree.

"Ik heb drie jaar bij Schalke gespeeld. Dat was een zeer succesvolle tijd. Ik ben er international geworden en was er aanvoerder", vertelt Westermann aan Ajax TV. "Ik kijk er natuurlijk naar uit om terug te keren. Het is een mooi gevoel. Ik hoop dat we ook met een goed gevoel naar huis gaan." De Duitser denkt dat de mensen bij Schalke hem nog steeds mogen. "Na afloop zal ik zeker nog een beetje bijkletsen."

Op de website van Schalke roept Westermann herinneringen op aan grote Europese wedstrijden. "We speelden bijvoorbeeld tegen Barcelona, Atlético Madrid en Chelsea. Maar ik ben nu speler van Ajax en ik wil met mijn ploeg de halve finale bereiken", benadrukt de mandekker. "Wij zijn nog lang niet door."

"Dat is wat ik direct na het fluitsignaal in Amsterdam tegen mijn ploeggenoten zei. Een paar weken geleden verloor Schalke met 3-0 bij Werder Bremen en even later wonnen ze met 4-1 van VfL Wolfsburg. Ze zijn altijd in staat om doelpunten te maken", waarschuwt Westermann. Ajax verdedigt donderdagavond een 2-0 voorsprong in de kwartfinale van de Europa League.