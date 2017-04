UEFA bestraft Besiktas en Olympique Lyon na rellen

De tuchtcommissie van de UEFA (CEDB) heeft Olympique Lyon en Besiktas bestraft voor de ongeregeldheden die vorige week donderdag plaatsvonden. De clubs is een voorwaardelijke uitsluiting voor de Europese competities (Europa League en Champions League) voor de duur van één jaar opgelegd.

Er geldt een proeftijd van twee jaar, dus als de supporters van Lyon en Besiktas zich binnen die periode nog eens misdragen of de UEFA om een andere reden zich genoodzaakt ziet om in te grijpen, dan worden de ploegen voor één jaar uitgesloten. De CEDB heeft in een verklaring laten weten dat men de supportersgroepen van beide ploegen verantwoordelijk houdt voor de ongeregeldheden van zes dagen geleden in Frankrijk.

Kort voordat het eerste fluitsignaal zou klinken in het Parc Olympique Lyonnais ging het volledig mis op de tribunes tussen supporters van beide teams, al ging het duel met enige vertraging later wel door. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door les Gones, maar daarmee was voor de UEFA de kous niet af. De bond kondigde een strafzaak aan tegen beide ploegen en heeft nu dus een oordeel geveld. In de fotospecial hieronder zijn de beelden nog eens terug te kijken.