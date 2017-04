Mourinho kritisch op jongeling: ‘Hij moet mij dingen bieden waar ik van houd’

Anthony Martial gaat op dit moment door een mindere periode. De Franse aanvaller was slechts één keer basisspeler in de laatste vijf wedstrijden van Manchester United en ontbrak afgelopen weekeinde tegen Chelsea (2-0 zege) zelfs helemaal in de wedstrijdselectie van manager José Mourinho. Laatstgenoemde is kritisch op zijn pupil.

"Is Anthony een speler met veel potentie? Ja. Kan hij met succes spelen voor mij? Ja, maar hij moet mij dingen bieden waar ik van houd", vertelt Mourinho in aanloop naar de return van donderdagavond tegen Anderlecht in de Europa League aan diverse Engelse media. De 21-jarige Martial werd in de zomer van 2015 door Manchester United weggeplukt bij AS Monaco en kende met zeventien doelpunten een sterk debuutseizoen. Deze voetbaljaargang scoorde hij pas zevenmaal in alle competities.

"Ik zit nu tien maanden bij Manchester United en ik ken de spelers steeds beter. Op hun beurt kennen de spelers mij ook veel beter nu. Ik weet wat de spelers prettig vinden en ik denk dat de spelers ook weten waar ik van houd", legt Mourinho uit. De Portugese oefenmeester is bijzonder te spreken over Marcus Rashford, die afgelopen weekeinde met een doelpunt goud waard was voor the Red Devils tegen Chelsea. "Hij is altijd een speler geweest die ik vertrouwen, speeltijd en support heb gegeven."