Schalk geschorst door Schotse FA na lachwekkende schwalbe

Alex Schalk is door de Schotse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst naar aanleiding van een schaamteloze schwalbe. De aanvaller van Ross County versierde afgelopen weekeinde in het competitieduel met Celtic (2-2) een strafschop op discutabele wijze en heeft die actie nu moeten bekopen met een schorsing, zo maakt de FA woensdag bekend via de officiële kanalen.

Schalk ging in de slotfase bij een 2-1 achterstand naar de grond in het strafschopgebied van Celtic zonder dat er enig contact was met directe tegenstander Erik Sviatchenko. De oud-speler van onder meer NAC Breda en Go Ahead Eagles wist de arbitrage te misleiden, maar de tuchtcommissie van de Schotse voetbalbond heeft de geboren Bredanaar nu dus veroordeeld voor zijn schwalbe.

Schalk, die sinds de zomer van 2015 op de loonlijst staat bij Ross County, is voor twee wedstrijden geschorst en zal daardoor de ontmoetingen met Inverness Caledonian Thistle en Motherwell aan zich voorbij moeten laten gaan. De 24-jarige spits maakte dit seizoen in 35 optredens acht doelpunten voor Ross County, dat momenteel achtste staat in de Schotse competitie.