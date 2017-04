RKC door bizar scenario mogelijk gebaat bij nederlaag: ‘Het is krankzinnig’

VVV-Venlo is reeds verzekerd van promotie naar de Eredivisie, maar in de schaduw van de aanstaande landskampioen hoopt een groot aantal clubs de Jupiler League in het competitieslot nog te verruilen voor het hoogste niveau. RKC Waalwijk staat momenteel elfde en mag ondanks de lage klassering hopen op deelname aan de play-offs, maar is mogelijk wel gebaat bij een nederlaag tegen SC Cambuur vrijdagavond.

Cambuur is op dit moment namelijk koploper in de vierde periode en verzekert zich bij een zege op RKC vrijwel zeker van de periodetitel, wat aan het einde van dit seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs. Doordat de Friezen door hun hoge eindklassering in de reguliere competitie reeds recht hebben op deelname aan de nacompetitie, zou bij een periodetitel van Cambuur een play-offticket vrijkomen voor de nummer tien van de competitie.

Dit is mede ingegeven door het feit dat de beloftenteams van Ajax en PSV zijn uitgesloten van deelname aan de play-offs. Bij een periodetitel voor naaste achtervolger De Graafschap, momenteel dertiende in de Jupiler League, zou het play-offticket wegvallen voor de nummer tien. De Superboeren gaan vrijdag op bezoek bij Almere City.

Algemeen directeur Remco Oversier geeft toe dat het scenario intern besproken is bij RKC. "Het gaat bijna nergens anders meer over hier. Het is een krankzinnige situatie", vertelt de beleidsmaker aan Voetbal International. "Maar wij gaan voor de overwinning vrijdag. Als wij drie wedstrijden winnen zijn we vrijwel zeker van de nacompetitie."

"Bovendien moet De Graafschap naar Almere, dat nog speelt om de eerste ronde van de play-offs over te slaan. Die zullen er tweehonderd procent voor gaan", vervolgt Oversier. "Bovendien zijn wij het naar onze supporters en het Nederlandse voetbal verplicht alles te geven. Waar de hele situatie me aan deed denken? Een zekere man van de KNVB die zei: 'Vanaf dit moment moeten we alles winnen'. Dat geldt ook voor RKC."