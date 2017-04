Manchester City-huurling geniet in Jupiler League: ‘Ik speel waar ik wil’

Manu García wordt dit seizoen door NAC Breda gehuurd van Manchester City en de negentienjarige middenvelder heeft het prima naar zijn zin in het Rat Verlegh Stadion. García is inmiddels basisspeler onder trainer Stijn Vreven en zegt open te staan voor een langer verblijft in Breda.

"Ik heb het erg naar mijn zin", vertelt de Spaans jeugdinternational aan ITV. "Ik speel als nummer tien en dat geeft mij de vrijheid om aan de bal te komen. Ik speel min of meer waar ik wil. De mensen bij NAC kennen mij kwaliteiten en ze proberen het beste uit mij te halen. Ik houd van de club en de club houdt van mij, dus ik ben erg gelukkig hier. Als ik op het hoogste niveau zou kunnen spelen voor NAC, dan zou dat al helemaal perfect zijn." NAC staat momenteel op een achtste plaats in de Jupiler League.

García maakte vorig jaar zijn competitiedebuut voor Manchester City, maar koos er in de zomer voor zich te laten verhuren aan Deportivo Alavés. Daar vertrok hij alweer vrij snel, waarna de spelmaker neerstreek in Breda. "Het voornaamste doel van een verhuurperiode is dat je minuten kan maken op het hoogste niveau en jezelf kan laten zien", legt García uit. "De droom voor alle verhuurde spelers is uiteindelijk om terug te keren bij Manchester City en het te maken in de hoofdmacht."