‘Underdog’ Schalke: ‘We willen Ajax hoog op het veld opjagen’

Schalke 04 kan donderdagavond in de return van het tweeluik met Ajax in de kwartfinale van de Europa League weer beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. De spits ontbrak afgelopen weekeinde in het competitieduel met Darmstadt 98 (2-1 nederlaag) nog vanwege griep, maar is voldoende hersteld. Dat bevestigt coach Markus Weinzierl woensdag.

Huntelaar was in de heenwedstrijd slechts invaller, maar Schalke heeft na de 2-0 nederlaag in Amsterdam doelpunten nodig om uitschakeling af te wenden. Die Königsblauen kampen in aanloop naar de tweede ontmoeting wel met de nodige defensieve problemen. Matija Nastasic keert weliswaar terug van een schorsing, maar daartegenover staat dat Thilo Kehrer juist zal ontbreken vanwege een schorsing. Verder staat achter de namen van Benedikt Höwedes en Sead Kolasinac op dit punt nog een vraagteken; zij kampen met pijntjes.

"Ondanks de achterstand is ons doel nog steeds helder: we willen ons kwalificeren voor de volgende ronde", kondigde Weinzierl aan op een persconferentie. "In eigen huis zijn we sterk. We moeten voortborduren op de sterke wedstrijden die we hier reeds hebben gespeeld en alles geven. We moeten collectief te werk gaan en agressiever zijn dan in de heenwedstrijd. We willen Ajax hoog op het veld opjagen. Een vroeg doelpunt zou ideaal zijn."

Aanvaller Guido Burgstaller hoopt de achterstand tegen Ajax goed te maken. “Iedereen heeft een droom”, zei hij op de persconferentie. “Wij willen die van ons in leven houden, ook al zijn we nu de underdog. Thuis zijn we sterk. We moeten voortbouwen op ons verleden. We hebben hier mooie wedstrijden gespeeld en moeten nu dit klusje klaren.”