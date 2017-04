Woensdag, 19 April 2017

United krijgt concurrentie voor doelwit van zestig miljoen

Zoals het er nu naar uitziet, speelt Joe Hart volgend seizoen weer in de Premier League. Liverpool is bereid om zo’n 23 miljoen euro over te maken naar Manchester City om de doelman over te nemen. (The Sun)

Hart wil zelf volgend seizoen graag in Engeland terugkeren. Torino huurt hem nog een jaar van Manchester City, maar dat ziet de Engelse doelman niet zitten. (Daily Mirror)

Ook Barcelona en Juventus hebben Ousmane Dembélé al uitvoerig bekeken. Dat betekent concurrentie voor Manchester United, dat zestig miljoen euro over heeft voor de aanvaller van Borussia Dortmund. (Diverse Engelse media)

Als David Ospina daadwerkelijk naar Fenerbahçe vertrekt, komt Wojciech Szczesny weer in beeld bij Arsenal. De Poolse doelman werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan AS Roma. (The Sun)

Het contract van Yannis Anastasiou bij Roda JC Kerkrade loopt komende zomer af en het is onduidelijk of die verlengd gaat worden. De Griek kan namelijk ook bij het Belgische KV Kortrijk aan de slag komende zomer. (Het Nieuwsblad)