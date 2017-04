Karsdorp gaat ‘met sprongen vooruit’ en richt zich op competitieslot

Het seizoen leek erop te zitten voor Rick Karsdorp nadat hij begin deze maand in de competitiewedstrijd tegen Ajax uitviel met een knieblessure. Het herstel van de Feyenoord-vleugelverdediger verliep echter voorspoediger dan voorspeld en dus bestaat de kans dat Karsdorp dit seizoen nog in actie komt voor de Rotterdammers.

De Oranje-international verscheen woensdagochtend alweer op het trainingsveld van de koploper en hoopt het competitieslot dan ook nog mee te kunnen pikken. "Ik houd vertrouwen", laat Karsdorp weten aan De Telegraaf. "Nu maak ik de laatste twee, drie dagen sprongen vooruit. Ik hoop zo snel mogelijk weer met de groep naar buiten te kunnen. Wie weet is dat volgende week al."

De rentree van de rechtsback is een forse meevaller voor Feyenoord, dat aanvankelijk vreesde voor een lange absentie van Karsdorp. Het 22-jarige jeugdexponent is dit seizoen een vaste waarde in het keurkorps van Giovanni van Bronckhorst: hij speelde in totaal 39 wedstrijden en was daarin goed voor één doelpunt.