Promes kost dertig miljoen: ‘Hij denkt aan Liverpool en Barcelona’

Quincy Promes verlengde in augustus zijn contract tot de zomer van 2021, maar lijkt desondanks bezig te zijn aan zijn laatste maanden bij Spartak Moskou. De aanvaller is ook dit seizoen weer een van de belangrijkste spelers van Spartak en wordt in verband gebracht met onder meer Arsenal.

De krant Sport-Express meldt dat Promes een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro in zijn contract heeft staan, maar voor Chinese clubs bedraagt de afkoopsom vijftig miljoen. “Promes is een ambitieuze jongen”, weet linksachter Dmitri Kombarov. “Hij zou zich graag willen uittesten bij clubs als Liverpool en Barcelona; dat zegt hij af en toe.”

De absolute kraker van de Russische competitie is 22 minuten oud en dan doet Quincy Promes DIT! ???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 april 2017

“Quincy denkt niet aan middenmoters, hij denkt alleen maar aan topclubs. Maar Promes hoeft niet alleen dit seizoen van waarde te zijn voor Spartak; hij kan ook de komende jaren belangrijk voor ons zijn. Hij heeft niet voor niets zijn contract verlengd”, aldus Kombarov. Promes maakte afgelopen zondag zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen en gaf ook nog een assist in het met 2-1 gewonnen duel met Zenit Sint-Petersburg.

Mircea Lucescu vertelde na afloop dat Promes de Premjer Liga ‘ontgroeid’ is, maar daar is oud-verdediger Aleksandr Bubnov het niet mee eens: “Promes is de competitie nog niet ontgroeid. Hij is een sleutelspeler bij Spartak, maar kan zich nu ook bewijzen in de Champions League. Daarnaast heeft hij zichzelf nog niet echt laten zien bij het Nederlands elftal. Als ik hem was, zou ik niet zo’n haast hebben om te vertrekken. Speel gewoon goed in de Champions League en dan kun je daarna eventueel weg”, aldus Bubnov tegen Sport FM.