Nouri prijst Europees toptalent: ‘Hij doet veel op techniek, dat opent deuren’

Kylian Mbappé is dit seizoen de revelatie bij AS Monaco. Zowel in de Ligue 1 als in de Champions League laat de achttienjarige aanvaller fantastische dingen zien en scoort hij aan de lopende band. Abdelhak Nouri en Steven Bergwijn kennen de Franse aanvaller al langer. Afgelopen zomer speelden de jeugdinternationals tegen Frankrijk op het jeugd-EK in Duitsland. De talenten van les Bleus wonnen met 5-1 en Mbappé maakte toen al een verpletterende indruk.

Mbappé was twee keer trefzeker tegen Oranje Onder-19. “Toen zag je al dat Mbappé écht goed was’’, zegt Bergwijn in gesprek met De Telegraaf. “Het is hard gegaan met hem. Of dat laat zien dat het voor elk talent snel kan gaan? Zeker, ik heb daar ook vertrouwen in en ik weet wat ik kan. Bij de één gaat het sneller dan bij de ander. Wat hij laat zien is wel indrukwekkend. Ik ben blij voor hem dat het zo loopt.”

Ook Nouri is onder de indruk van de Franse tiener. “Natuurlijk volg ik hem in de Champions League! Hij heeft het goed gedaan zeg, echt mooi om te zien. Hij was in mijn ogen toen de beste van dat Frankrijk, van een ander niveau. Hij stak er echt bovenuit”, aldus de Ajacied. “Hij doet veel op techniek, he?’’ Dat opent deuren! Als je dat ziet, zegt het iets van: kijk, jonge spelers, op zo’n niveau kan het ook gewoon.’’