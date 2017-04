Bosz verwacht getergd Schalke: ‘Ze zijn hier ondersteboven gespeeld’

Ajax verdedigt donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League een 2-0 voorsprong tegen Schalke 04. De ploeg van trainer Peter Bosz maakte vorige week in de Amsterdam ArenA een geweldige indruk door de club uit de Bundesliga volledig weg te spelen. Zowel de nationale als internationale media waren onder de indruk van de jonge Ajax-ploeg. Bosz is blij met alle complimenten, maar had liever gezien dat zijn team met grotere cijfers had gewonnen.

Door twee doelpunten van aanvoerder Davy Klaassen won Ajax met 2-0, maar die score had groter uit kunnen vallen wanneer de nummer twee van de Eredivisie zorgvuldiger was omgesprongen met de kansen die het kreeg. “Helaas hebben we de kill niet toegebracht”, zegt Bosz in gesprek met Ajax TV. “Dat was mogelijk geweest, als we meer hadden gescoord. Wat goed is dat we geen goal tegen hebben gekregen, normaalgesproken is een 2-0 overwinning in eigen huis Europees een uitstekende uitslag. Als je de wedstrijd hebt gezien, zeg je: Jammer dat je niet al definitief afscheid hebt genomen. Dat hebben we niet gedaan. Het gaat nog een heel zware wedstrijd worden daar in Duitsland.”

Ajax heeft de halve finale in zicht, maar deze is tegelijkertijd nog ver weg. Bosz verwacht een getergd Schalke, dat vanaf de eerste minuut gaat stormen. “Ze zijn in Amsterdam ondersteboven gespeeld en zullen daar revanche voor willen nemen. Ik denk dat voor hun het seizoen nog enigszins te redden is als ze Europees doorgaan. In de competitie staan ze er niet goed voor", aldus Bosz, doelend op de elfde plaats van Schalke in de Bundesliga.

Voor het eerst sinds lange tijd kan een Nederlandse club zich weer plaatsen voor de laatste vier van Europa. “Dat zou natuurlijk geweldig zijn. In het eerste geval voor de spelers, die zo’n ervaring mee gaan maken”, klinkt het. “Voor Ajax, omdat het lang geleden is, maar ook voor het Nederlandse voetbal. We zijn terecht zeer kritisch op het Nederlandse voetbal en dan is het fijn als er een keer een succesje is. Dat mag je een halve finale wel noemen."