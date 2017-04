Müller haalt Hongaarse arbitrage door het slijk: ‘Het was tien tegen veertien’

De woede van Bayern München richtte zich dinsdag na de uitschakeling in de Champions League op scheidsrechter Viktor Kassai. De Hongaarse scheidsrechter nam een aantal discutabele beslissingen die in het voordeel van Real Madrid uitpakten. De Koninklijke trok de wedstrijd in de verlenging naar zich toe en won na 120 minuten spelen met 4-2.

Thomas Müller was na afloop witheet over het optreden van Kassai. “Als je ziet hoe alles gegaan is.. Het is extreem moeilijk als je met tien tegen veertien man speelt. De 2-2 was het ergste, de assistent-scheidsrechter kon het perfect zien. Dat moment heeft ons de wedstrijd gekost”, zegt Müller tegenover de Duitse pers. “We zaten mentaal goed in de wedstrijd na de 1-2, toen we nog met elf spelers op het veld stonden.”

“De scheidsrechter heeft de wind uit onze zeilen gehaald. Je kan niet zomaar naar huis gaan en zeggen: Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Niet na wat hier gebeurd is”, gaat de Duitser verder. “Arturo had misschien eerder in de wedstrijd weggestuurd kunnen worden, maar absoluut niet in de situatie waar hij zijn tweede gele kaart kreeg.”