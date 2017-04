‘Daardoor ben ik nu de meest succesvolle aanvoerder van Chelsea ooit’

John Terry maakte afgelopen week bekend dat hij komende zomer na 22 jaar bij Chelsea gaat vertrekken. In 1995 voegde de verdediger zich bij jeugdopleiding van de Londenaren, drie jaar later brak hij door in het eerste elftal. In een uitgebreide brief op Instagram legt hij zijn keuze om te vertrekken uit.

“Dit was de moeilijkste keuze uit mijn leven, voor mij en mijn familie. Ik heb altijd voor ogen gehad om op de juiste manier en op het juiste moment te vertrekken bij Chelsea. Dat is nu”, schrijft Terry, die dit seizoen naar de reservebank verwezen is. “Ik voel dat ik nog regelmatig kan voetballen, maar ik begrijp dat de kansen bij Chelsea beperkt zullen zijn. Daarom is het tijd voor een nieuwe uitdaging.”

“22 jaar lang is de club mijn leven geweest. Het gaf me een podium om me te meten met de besten ter wereld, records te breken en prijzen te winnen”, vervolgt de verdediger, die momenteel met diverse clubs in de Premier League in verband wordt gebracht. “Het winnen van prijzen heeft mijn motivatie alleen maar verhoogd om meer te eisen van mezelf en het team. Daardoor ben ik nu de meest succesvolle aanvoerder van Chelsea ooit en het is een ongelofelijk eer om in één adem genoemd te worden met Frank Lampard, Ron Harris, Peter Bonetti, John Hollins en andere Chelsea-grootheden.”