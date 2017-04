Manchester United neemt basisklant over van PSG

Niet West Bromwich Albion, Swansea City of West Ham United, maar Bournemouth ligt op pole position om John Terry binnen te halen. De verdediger heeft al laten weten dat hij liever in de Premier League blijft. (Daily Mirror)

Everton en Liverpool krijgen concurrentie in de strijd om Michael Keane van Burnley. Zijn oude club Manchester United heeft zo’n 35 miljoen euro over voor de verdediger. (Daily Mirror)