‘In 1991/92 werd de UEFA Cup uit het niets gewonnen; het kan dus wel!’

Ajax staat na de winst van vorige week tegen Schalke 04 (2-0) met een been in de halve finale. Donderdagavond is in Gelsenkirchen de return en Voetbalzone blikt alvast vooruit op het duel met keeper André Onana en Ajax-coryfeeën Jari Litmanen, Aron Winter en David Endt.