Ribéry maakt Kassai af op sociale media: ‘Bedankt scheidsrechter, bravo!’

Bayern München werd dinsdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Real Madrid bleek over twee wedstrijden te sterk, al kreeg de Spaanse grootmacht in de return hulp van scheidsrechter Viktor Kassai. De Hongaarse arbiter maakte grote fouten, die in het nadeel waren van der Rekordmeister. Franck Ribéry liet zich na afloop gaan op Instagram.

Hij plaatste een foto van het buitenspeldoelpunt van Ronaldo, met een gele lijn achter de laatste linie van Bayern, met een cirkel achter de Portugees langs. "Eén jaar hard werk. Bedankt, scheidsrechter. Bravo!”, plaatste hij ironisch. Kassai en zijn team zagen tot twee keer toe een buitenspeldoelpunt van Ronaldo over het hoofd. Daarnaast spaarde hij Casemiro met een tweede gele kaart, terwijl Arturo Vidal wel met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd, voor een actie waarbij hij de bal raakte.

Op sociale media werd gehakt gemaakt van Kassai en wordt de roep om de video-scheidsrechter alleen maar groter. Oud-voetballer Christian Vieri sprak van ‘een schande’ en Ruud Gullit sprak over ‘een nachtmerrie voor de scheidsrechter met enkele cruciale en foute beslissingen’. John Arne Riise liet ook weinig heel van Kassai. “Wat een belabberde scheidsrechter, zo slecht. Ik dacht dat we alleen in Noorwegen zulke slechte scheidsrechters hadden. Geen rode kaart, twee doelpunten uit buitenspel. De scheidsrechter heeft beslist wie doorgaat.”