Ramos reageert gevat op Piqué-tweet: ‘En de wedstrijd tegen PSG dan?’

Real Madrid plaatste zich dinsdag voor de halve finale van de Champions League ten koste van Bayern München. De Koninklijke werd hierbij een handje geholpen door scheidsrechter Viktor Kassai en zijn team. De arbitrage ging de mist in op meerdere cruciale momenten. Dat was voor Barcelona-verdediger Gerard Piqué reden om een cryptische tweet de wereld in te sturen na het buitenspeldoelpunt van Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos is van mening dat zijn landgenoot beter naar zichzelf kan kijken.

Toen Ronaldo in de verlening in buitenspelpositie de 2-2 tegen de touwen werkte, twitterde Pique ‘...’. De Barcelona-verdediger staat bekend om zijn uitgesproken mening en aversie tegen Real Madrid. Hoewel de betekenis van zijn tweet onbekend is, kan iedereen wel raden wat hij hiermee bedoelt. “Hij moet de klok maar eens terugdraaien naar de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ik ben benieuwd hoe hij dan over de arbitrage denkt”, reageert Ramos tegenover Marca. De Spaans international doelt hiermee op de return in de achtste finales van de Champions League tussen Barcelona en PSG, waarin de Catalenen eveneens niet mochten klagen over de arbitrage.

Het buitenspeldoelpunt van Ronaldo was overigens niet de enige fout die de Hongaarse arbitrage maakte. Zo weigerde Kassai Real Madrid-middenvelder Casemiro een tweede gele kaart te geven voor een overtreding op Arjen Robben, waarna hij Arturo Vidal even later wél bestrafte met een tweede gele kaart, voor een actie waarbij de Chileen de bal speelde. Het derde doelpunt van Ronaldo werd tevens gemaakt in buitenspelpositie, maar ook dat ontging het artibrale zestal.

Gerard Piqué verstuurde dinsdagavond deze cryptische tweet, die vast niets te maken had met de wedstrijd van Real Madrid... ?? #reabay #barcelona #realmadrid #ucl A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Apr 18, 2017 at 3:04pm PDT