‘Als Ajax, Feyenoord of PSV niet komt, dan wil ik graag naar Engeland’

Het leek er afgelopen winter op dat Mimoun Mahi zou vertrekken bij FC Groningen. Fulham had zich met 3,3 miljoen euro in De Euroborg gemeld en de aanvaller zelf zag een overgang naar Londen wel zitten. FC Groningen kon echter geen vervanger vinden, waardoor de transfer niet doorging.

Even leverde dat teleurstelling op voor Mahi, maar achteraf begrijpt hij ook wel dat FC Groningen hem niet wilde laten gaan. Nu moet het komende zomer maar van een transfer komen. “Het liefst naar de top van Nederland. Ajax, Feyenoord of PSV. Maar als zij niet komen, dan wil ik graag naar Engeland. Dat land ademt voetbal”, zegt Mahi in gesprek met ELFVoetbal. “In Spanje heb je nog weleens halflege stadions, in Engeland niet. Zelfs in de tweede divisie is er een enorme sfeer. En het zijn echte supporters hé, daar.”

“Ik heb mijn lengte en fysiek mee, maar ik ben geen kick-and-rush-voetballer. Ik moet het vooral hebben van mijn techniek en snelheid”, stelt de aanvaller. Hij zou in de toekomst voor een interlandcarrière voor Marokko kunnen kiezen. “Ik ben geboren in Nederland en voel me ook Nederlander. Dit land zit in mijn hart, maar Marokko ook. Ik heb er nog niet over nagedacht en het hangt van de toekomst af welke keuze ik maak.”