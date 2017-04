‘Dan is het foute boel, ze vragen nooit om een goede beslissing toe te lichten'

In de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Heracles Almelo zag Bas Nijhuis een overtreding over het hoofd. FOX Sports wilde de arbiter graag voor de camera hebben om hem daar wat vragen over te stellen, maar daar had hij zelf op dat moment niet zo’n zin in. Achteraf heeft Nijhuis er wel spijt van dat het zo is gelopen.

Nijhuis zat na de wedstrijd net in de kleedkamer, toen iemand van FOX Sports op de deur klopte. “Dan weet je al dat het foute boel is, want ze vragen je nooit om een goede beslissing toe te lichten.. Ik was dus al geïrriteerd, reageerde in de emotie niet al te vriendelijk waarschijnlijk en vroeg om wat tijd”, zegt de arbiter in gesprek met Voetbal International.

“Omdat ik de weken ervoor na Feyenoord-PSV en FC Groningen-Ajax ook al zoveel in beeld was geweest, dacht ik dat het misschien beter was even een keertje over te slaan”, vervolgt Nijhuis zijn verhaal. Niet slim, zo beaamt hij. De KNVB sprak de arbiter daar ook op aan. “Ik heb het meegemaakt, hoor, dat ze me voor de camera wilden nadat ik een rode kaart had gegeven. Kwamen ze daarna zeggen dat het niet meer hoefde, omdat ze al hadden gezien dat die kaart terecht was.”