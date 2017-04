Ancelotti: ‘In de kwartfinale verwacht je een arbiter met meer kwaliteit’

Bayern München werd dinsdagavond door Real Madrid uit de Champions League gestoten en de Duitsers voelden zich na afloop van de wedstrijd in het Santiago Bernabéu zwaar tekort gedaan door arbiter Viktor Kassai. Arturo Vidal moest tien minuten voor tijd inrukken met een tweede gele kaart, terwijl de Hongaar in de verlenging een buitenspelgoal van Cristiano Ronaldo over het hoofd zag.