Fraser klaar met complottheorieën: ‘Elk woord hierover is verspilde moeite’

Er zijn op voorhand al de nodige complottheorieën over de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord, komende zondag. Zo zou Ricky van Wolfswinkel afgelopen zaterdag expres een gele kaart hebben gepakt, waardoor hij nu geschorst is. Trainer Henk Fraser heeft een verleden in Rotterdam, terwijl voor Vitesse volgende week de bekerfinale op het programma staat.

Om die reden zou Fraser zijn beste spelers komende zondag gaan sparen. “Als de strijd om de landstitel heftig is, duikt er uit allerlei hoeken sentiment op. Dan wordt er onzin gekweekt”, zegt Fraser in gesprek met de Gelderlander. “Eigenlijk elk woord hierover is verspilde moeite. Ik ben in dienst van Vitesse. Ik wil presteren met Vitesse. Ik ben helemaal niet bezig met de belangen van Feyenoord.”

Fraser is dan ook niet van plan om een deel van zijn basisspelers te sparen voor de bekerfinale. “Elke trainer wil toch vasthouden aan het team dat naar de finale gaat? John van den Brom is bij AZ toch ook al weken bezig zijn elftal klaar te stomen voor die wedstrijd? Daar hoort vastigheid juist bij”, stelt de oefenmeester. Op 30 april wacht voor Vitesse de finale van de KNVB beker in de Rotterdamse Kuip tegen AZ.

In de slotminuten van de wedstrijd tussen Excelsior en Vitesse pakte Van Wolfwinkel een gele kaart. Boze tongen beweren dat het expres was, zodat hij het duel met Feyenoord mist. “Dat is klinkklare onzin. Ik kan topscorer van de Eredivisie worden. En dan laat ik zomaar een wedstrijd lopen? Echt niet”, zegt de spits tegenover de Gelderlander. “Ik zat tegen Excelsior gewoon vol ergernis, omdat ik vond dat er een overtreding was gemaakt. Ik kreeg geel voor mijn reactie op die overtreding. Maar opzettelijk een kaart pakken? Nooit!”