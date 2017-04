‘Wilshere krijgt slecht nieuws na scan en moet streep zetten door seizoensslot’

Voor Jack Wilshere lijkt het seizoen erop te zitten. De middenvelder van Bournemouth heeft in het duel met Tottenham Hotspur een beenbreuk opgelopen, zo melden diverse Engelse media. Vorig seizoen miste de 25-jarige Engelsman ook al een deel van het seizoen door een blessure aan zijn onderbeen.

Tijdens zijn carrière wordt Wilshere continu achtervolgd door blessures. Uit een scan is gebleken dat de middenvelder nu opnieuw een breuk in zijn onderbeen heeft opgelopen na een botsing met Harry Kane. Wilshere is dit seizoen door Arsenal verhuurd aan Bournemouth, waar hij 29 wedstrijden in de Premier League speelde dit seizoen.

The Cherries zouden hem dan ook graag definitief overnemen van Arsenal, waar Wilshere nog een contract tot 2018 heeft. The Gunners zijn overigens met de middenvelder in gesprek over een nieuwe verbintenis. AC Milan en Manchester City zouden ook interesse hebben om Wilshere komende zomer binnen te halen.