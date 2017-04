‘Dat heeft niets met instelling te maken, Ajax heeft de lat hoog gelegd’

Ajax treft donderdagavond Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League en de Amsterdammers hebben in Gelsenkirchen aan een gelijkspel of een kleine nederlaag genoeg om de halve finale van het Europese bekertoernooi te bereiken. Nadat de ploeg van Peter Bosz indruk maakte in de heenwedstrijd, zijn de verwachtingen in binnen- en buitenland hooggespannen, weet ook Davy Klaassen.

“Het leek wel of wij Nederlanders het voetbal opnieuw hadden uitgevonden. Ik snap die eerste reacties ook wel. Wij speelden zoals Nederland naam heeft gemaakt in de wereld. Maar wij weten inmiddels wel dat het geen garanties geeft”, analyseert hij tegenover het Algemeen Dagblad. De aanvoerder geeft aan dat er in de groep inmiddels al niet meer gesproken wordt over de knappe prestatie in de Amsterdam ArenA en dat de selectie nu ontspannen toewerkt naar het tweede duel.

In die ontmoeting zal Ajax hetzelfde proberen neer te zetten als in de eerste wedstrijd, waarin die Knappen vol onder druk werden gezet en geen moment de kans kregen om op te bouwen: “Daar is iedereen binnen de selectie het wel over eens. Maar dat is het moeilijke aan onze manier van spelen. Zo'n prestatie is geen vanzelfsprekendheid. En dat heeft dan niets met instelling te maken, maar we hebben na vorige week de lat nu eenmaal hoog gelegd voor onszelf”, sluit Klaassen af.