‘Tegen Ajax is een wedstrijd op zich, iedereen is dan gemotiveerd’

PSV ontvangt aankomende zondag Ajax en voor de Eindhovenaren valt er na het gelijkspel tegen ADO Den Haag van afgelopen weekend niet meer zoveel te winnen op de ranglijst. Zelfs bij winst op de Amsterdammers, bedraagt de voorsprong van nummer twee Ajax op nummer drie PSV, met dan nog twee wedstrijden te gaan, drie punten. De regerend landskampioen wil echter wel goed voor de dag komen tegen de ploeg van Peter Bosz.

“Het is een wedstrijd waar veel prestige bij komt kijken. Wij moeten die wedstrijd gewoon winnen, voor ons gevoel en vertrouwen”, vertelt Luuk de Jong aan De Telegraaf. Zijn broer Siem is het met hem eens: “Ajax is een wedstrijd op zich. Ik denk dat iedereen daar wel honderd procent voor gemotiveerd is.” De ex-Ajacied baalt dat PSV de laatste weken twee keer gelijk heeft gespeeld en daardoor uitgeschakeld is in de strijd om de landstitel: “Dat is zo jammer, maar we moeten niet meer terugkijken en proberen een goed resultaat te halen tegen Ajax.”

Coach Phillip Cocu krijgt mogelijk wel te maken met een meevaller in de aanloop naar de topper. De enkelblessure die Jorrit Hendrix vorige week opliep lijkt mee te vallen, waardoor de middenvelder wellicht inzetbaar is tegen Ajax.