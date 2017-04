Robben woedend: ‘We zijn bestolen door iemand met een fluit’

Bayern München moest dinsdagavond na een verlenging het hoofd buigen voor Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League en na afloop heerste er flinke onvrede bij der Rekordmeister over arbiter Viktor Kassai. De Duitsers eindigden het duel door twee gele kaarten voor Arturo Vidal met tien man, terwijl de gelijkmaker van Cristiano Ronaldo in de met 4-2 verloren wedstrijd vanuit buitenspelpositie kwam.

Arjen Robben was niet mals in zijn woorden over de arbitrage: “We zijn bestolen. Het is zonde voor deze wedstrijd die met twee topteams een genot was om naar te kijken”, brieste hij na de wedstrijd tegenover Viasat Sport. “Normaal spreek ik niet over de scheidsrechter maar in dit geval zijn het zijn cruciale beslissingen die deze kwartfinale beslissen. Dat is een grote domper want de wedstrijd was reclame voor het voetbal maar beslist door iemand met een fluit.”

De nederlaag was overigens niet het enige slechte nieuws dat Bayern in het Santiago Bernabéu te verwerken kreeg. Doelman Manuel Neuer blesseerde zich in de verlenging en lijkt een breuk in zijn voet te hebben opgelopen: “Na de eerste onderzoeken is de diagnose een botbreuk in zijn linkervoet. Neuer zal bij aankomst in München verder medisch onderzocht worden om tot een besluit te komen over de juiste behandeling.” De club vreest dat het seizoen van de doelman er al op zit.