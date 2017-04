Kassa Ajax rinkelt: ‘We kiezen liever voor vol stadion’

Ajax doet voor het eerst in jaren weer eens mee in de kwartfinales van een groot Europees toernooi en dat is niet alleen op sportief gebied een mooie opsteker voor de Amsterdammers. De prestaties van Ajax over de grenzen tot nu toe dit seizoen heeft de club al ruim tien miljoen euro aan inkomsten, bestaande uit recettes, UEFA-premies en (geschat) tv-geld, opgeleverd, zo becijfert De Telegraaf.

De ploeg van Peter Bosz speelt donderdag na een 2-0 thuisoverwinning de return tegen Schalke 04 en kan er opnieuw financieel flink op vooruit gaan als de halve finale wordt bereikt. De UEFA keert voor de halve eindstrijd een premie van 1,6 miljoen euro, terwijl de thuiswedstrijd in dat geval 2,5 miljoen aan entreebewijzen binnenbrengt. Daar komt nog eens zo’n vier ton aan tv-gelden bij: “Ja, het internationale succes is merkbaar aan de merchandise, sponsoring en de waarde van de spelers. Al is het moeilijk te bepalen of dat alleen door de goede Europa League-reeks komt. Het kan ook door de titelrace in de Eredivisie komen”, vertelt financieel directeur Jeroen Slop.

De inkomsten voor Ajax hadden dit Europese seizoen echter nog hoger uit kunnen vallen: “We hebben er circa vier jaar geleden voor gekozen om lagere toegangsprijzen te hanteren bij Europa League-wedstrijden. Wij kiezen liever voor een vol stadion met misschien een iets lagere recette dan een voor driekwart gevulde ArenA en meer inkomsten uit de kaartverkoop.”