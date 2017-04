Cristiano Ronaldo: ‘Real was de betere ploeg, we hebben verdiend gewonnen’

Real Madrid plaatste zich dinsdagavond ten koste van Bayern München voor de halve finale van de Champions League. De Koninklijke had daar wel een verlenging voor nodig, waarin arbiter Victor Kassai een hoofdrol opeiste. Cristiano Ronaldo, die met drie treffers een belangrijke aandeel had in de 4-2 overwinning, kan echter niet zoveel met de kritiek.

“Bayern liet zien een uitstekende ploeg te hebben, maar wij speelden gewoon heel goed”, analyseerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers. De Portugees was zich er niet van bewust dat hij de 2-2 vanuit buitenspelpositie maakte: “Real was de betere ploeg en we hadden veel kansen. Het is niet eenvoudig om in totaal zes keer te scoren tegen Bayern München. We hebben eerlijk gewonnen.”

Het Santiago Bernabéu morde bij vlagen behoorlijk tijdens de wedstrijd en ook Ronaldo ontging het gefluit niet: “Ik vraag alleen of de fans me niet willen uitfluiten, omdat ik altijd mijn best doe om Real Madrid te helpen. Ik wil nu alleen aan de goede dingen denken. Dit was een heel mooie teamprestatie, we hebben goed gespeeld.”