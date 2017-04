Bayern hekelt arbitrage: ‘Serie fouten heeft tot deze uitslag geleid’

Real Madrid plaatste zich dinsdagavond ten koste van Bayern München voor de halve finale van de Champions League, maar na afloop werd er meer gesproken over arbiter Viktor Kassai, dan over de hattrick van Cristiano Ronaldo. Der Rekordmeister baalde na de wedstrijd van het resultaat en van de rol die de scheidsrechter speelde in de 4-2 nederlaag.

“Het team heeft zijn moed bewezen en alles gegeven om hier te winnen. In sommige gevallen hadden we wat geluk, in zaken wat betreft de scheidsrechter hadden we juist pech. Het is een bittere uitschakeling”, tekent Kicker op uit de mond van Phillip Lahm. Zijn trainer Carlo Ancelotti was het met de aanvoerder eens: “Een serie fouten heeft tot deze uitslag geleid. Ik hoop dat de arbiters snel met videobeelden zullen worden gehopen.”

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge toonde zich eveneens ontdaan: “Ik denk dat het een extreem emotioneel spektakel was. Beide teams verdienen een compliment, ons complete team heeft alles gegeven. Helaas heeft de scheidsrechter de wedstrijd negatief beïnvloed. De zogenaamde overtreding van Arturo Vidal was er geen een. Die rode kaart was de killer.”