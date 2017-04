Leicester City trots na nederlaag: ‘We hebben alles gegeven’

Leicester City reikte tot verrassing van bijna alles en iedereen tot de kwartfinale van de Champions League, maar moest daar wel zijn meerdere erkennen in Atlético Madrid. Na een 1-0 thuisoverwinning van los Colchoneros eindigde de wedstrijd in het King Power Stadium dinsdagavond in een 1-1 gelijkspel. Doelpuntenmaker Jamier Vardy was na afloop trots op de prestatie van the Foxes.

“Het was een mooie wedstrijd en we kunnen met opgeheven hoofd naar huis. Dit was een nieuwe ervaring voor de meesten van ons en ik denk dat je hebt kunnen zien dat we alles gegeven hebben. Zeker in de tweede helft”, vertelde hij aan verslaggevers. “Ze haalden een aantal ballen van de lijn die er normaal gesproken in zouden zijn gegaan. Helaas kregen we niet het resultaat waar we op hoopten.”

Trainer Craig Shakespeare toonde zich ‘enorm trots’: “Het is geen schande om van een team van dit kaliber te verliezen. Na de goal van Vardy hadden wij het momentum mee en we hadden die tweede nodig, maar helaas viel hij niet. De hele club, van de supporters, tot de spelers en de eigenaar, mag enorm trots zijn. Ik heb net wel tegen de spelers gezegd dat ze meer van dit soort wedstrijden zouden moeten willen en daar waren ze het mee eens.”