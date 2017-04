Man City-huurling keert niet terug bij FC Twente

In februari sloeg Ashley Young nog een lucratief aanbod van het Chinese Shandong Luneng af. Desondanks is de Engelsman er nog niet zeker van dat hij komende zomer ook bij Manchester United zal blijven. (Daily Mirror)

Lucas Torreira kan een mooie transfer maken, al kan het prijskaartje van vijftien miljoen dat Sampdoria om de nek van de middenvelder heeft gehangen een obstakel vormen. AS Roma en Sevila zijn in ieder geval geïnteresseerd. (Radio 890)

Mamadou Sakho staat er goed op bij Crystal Palace, maar de Fransman kan wellicht ook terecht in de Serie A. AS Roma ziet in de van Liverpool gehuurde verdediger een goede vervanger voor Kostas Manolas. (Goal)