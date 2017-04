Leicester City verlaat Champions League met opgeheven hoofd

Het Champions League-avontuur van Leicester City is dinsdagavond ten einde gekomen. De regerend Engels landskampioen ontving Atlético Madrid in het eigen King Power Stadium en wist dat het na de 1-0 nederlaag in Spanje flink aan de bak moest. De bezoekers pakten via Saúl Ñíguez ook nog een voorsprong, maar werden in de tweede helft ver teruggedrukt door de voor zijn laatste kans vechtende thuisploeg. Het bleef dankzij een treffer van Jamie Vardy echter bij 1-1, waardoor Atlético zich weer in de halve finale meldt.

Leicester verrasste al vriend en vijand door het als enige Engelse deelnemer tot de kwartfinale van de Champions League te schoppen, maar Atlético bleek, net als vorige week, in de eerste helft een maatje te groot. De bezoekers konden met een thuisdoelpunt op zak op hun ijzersterke verdediging leunen, in de hoop om met een uitgoal helemaal een einde te maken aan de hoop van the Foxes.

Het eerste voorzichtige gevaar van los Colchoneros kwam na een kwartier spelen, toen Saúl in plaats van af te spelen, ervoor koos om zelf op doel te schieten. Zijn inzet ging echter ruim naast. De thuisploeg roerde zich even later ook via Shinji Okazaki, die een lastige kans echter niet op doel wist te krijgen. Vlak daarop kreeg Leicester echter een mokerslag te verwerken: Saúl mocht helemaal vrij inkoppen en klopte vanaf een meter of acht Kasper Schmeichel.

Saúl Ñíguez bezorgde Atlético Madrid het zo belangrijke uitdoelpunt.

Craig Shakespeare greep vervolgens in de rust in door Leonardo Ulloa en Yohan Benalouane in te brengen en die wissels begonnen zo’n halfuur voor tijd hun effect te sorteren. Een poging van Benjamin Chilwell smoorde in eerste instantie nog in de verdediging van Atlético, maar de rebound van Vardy was Jan Oblak dan toch te machtig. Die aansluitingstreffer was het openingssignaal voor een enorm offensief van Leicester, dat de tegenstander geen moment rust meer gunde.

Een schot van Ulloa werd vlak na de goal van Vardy maar net geblokt en de doelpuntenmaker zelf stuurde een paar minuten later een kopbal rakelings over de lat. Een vrije trap van Riyad Mahrez ging met een kwartier te gaan vervolgens ook net over de lat en Leicester probeerde in de slotfase nog een keer aan te zetten voor de aansluitingstreffer. Atlético hield zich de Engelsen, die in de tweede helft met hun krachten hadden gesmeten, in de laatste tien minuten echter succesvol van het lijf.