Ex-Ajacied zint op meer bij PSV: ‘Ik heb grote stappen gezet’

Damian van Bruggen zint op een doorbraak bij PSV. De 21-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar PSV en hoopte door te breken in de Eindhovense hoofdmacht. Daar is het vooralsnog niet van gekomen: Van Bruggen wacht nog op zijn debuut in PSV 1.

Wel merkt Van Bruggen dat hij zich heeft ontwikkeld. "Vorig jaar had ik soms het idee dat ik nog een stap moest zetten. Een verdediger moet betrouwbaar zijn, geen rare dingen doen en leiding kunnen geven", legt hij uit aan PSV TV. "Ik denk dat ik dit seizoen daarin grote stappen heb gezet. Ik voel echt dat ik klaar ben voor een volgende stap."

Dat moet een optreden worden in het vlaggenschip van Phillip Cocu. "Ik denk wel dat ik dat niveau aankan", vertelt Van Bruggen. De tweevoudig Jong Oranje-international speelde dit seizoen 33 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij niet scoorde. Tussen 2014 en 2016 kwam hij tot zestig wedstrijden in de beloften van Ajax en maakte Van Bruggen twee doelpunten.