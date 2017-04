VZ Talentscout - ‘Gemene tovenaar uit Aladdin’ betovert WK-stad

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Abdoul Gafar, aanvaller uit Burkina Faso.

CSKA Moskou lijkt de titel dit seizoen aan rivaal Spartak Moskou te moeten laten en dat komt niet in de laatste plaats doordat De Legerclub simpelweg te weinig scorend vermogen in huis heeft. In de eerste seizoenshelft viel Lacina Traoré erg tegen en spitsen als Aaron Olanare en Fedor Chalov maakten in het huidige voetbaljaar in totaal pas één treffer. CSKA heeft in de afgelopen transferperiode nog wel stad en land afgezocht naar een doelpuntenmaker, maar kon er géén vinden. Ook de achttienjarige Abdoul Gafar uit Burkina Faso kon de technische staf van trainer Viktor Goncharenko niet overtuigen.

Het talent was in januari op proef bij CSKA en deed mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen het Zwitserse FC Wohlen. CSKA won met 3-0 en de doelpunten werden gemaakt door Aleksei Ionov (tweemaal) en Timur Zhamaletdinov. Hoewel Gafar geen contract kreeg, werd zijn testperiode in de hoofdstad wel door heel voetbalminnend Rusland op de voet gevolgd. CSKA hield de volledige naam en identiteit van de stagiair namelijk geheim; in het duel met Wohlen werd Gafar door het Twitter-kanaal van CSKA ‘Jafar’ genoemd en daarbij had de club een foto laten plaatsen van Jafar uit de Disneyfilm Aladdin.

Abdoul Gafar wordt hier 'Jafar' genoemd, naar het personage in de film Aladdin.

Dit personage is in die film een gemene tovenaar en de sluwe raadsvizier van de sultan. Bij de bijna identieke namen houdt de vergelijking tussen Gafar en Jafar verder wel op. Journalisten deden hun best om te achterhalen wie die proefspeler van CSKA nou was, maar wisten weinig en werden ook nog eens op het verkeerde been gezet toen CSKA op de website vermeldde dat Gafar uit Kaapverdië kwam en niet uit Burkina Faso. Toen Goncharenko eind januari bekendmaakte dat Gafar de club zou verlaten, werd duidelijk dat het om Abdoul Gafar ging. Een Burkinees, met een Ivoriaans paspoort, die eerder voor l'Entente SSG in Frankrijk speelde.

“Hij is in Frankrijk genomineerd voor de prijs voor de beste speler onder de achttien jaar. Hij is een goede, talentvolle en technische spits en CSKA zal hem in de gaten blijven houden. Hij heeft het op het trainingskamp goed gedaan, maar CSKA koos er uiteindelijk voor om met hun eigen spelers verder te gaan. Gafar wilde zelf trouwens ook niet op de bank terechtkomen”, reageerde Dmitri Seluk, die tevens de zaakwaarnemer is van onder anderen Yaya Touré. Gafar liep na zijn periode bij CSKA stage bij FK Ural en het Kazachstaanse FK Aktobe, maar het was uiteindelijk Baltika Kaliningrad dat overtuigd raakte van Gafar.

De voorhoedespeler tekende in februari een contract tot 31 mei en had weinig tijd nodig om zich aan te passen in de exclave van Rusland, want in zijn eerste zes wedstrijden maakte hij twee doelpunten. En dat zijn helemaal geen verkeerde cijfers voor iemand die voorin op een eiland staat in een tegen degradatie vechtende ploeg in de Football National League (FNL), het tweede niveau van Rusland. “Baltika is de perfecte keuze voor Gafar. Kaliningrad bereidt zich voor op het WK en de ploeg wordt geleid door de fameuze Igor Cherevchenko. Ik hoop dat Gafar de ploeg weet te behoeden voor degradatie”, voegde Seluk er later aan toe.

Abdoul Gafar speelde eerder voor l'Entente SSG, dat uitkomt op het vierde niveau van Frankrijk.

Het ontlopen van degradatie gaat met nog zes speelronden voor de boeg een lastige klus worden, want de achterstand op het ‘veilige’ Volgar is opgelopen tot zes punten. Mocht Baltika degraderen, dan daalt Gafar waarschijnlijk niet met de club mee af naar de tweede divisie. Er is immers genoeg belangstelling, aldus Seluk: “Er is interesse, en niet alleen van FK Rostov. Hij is een getalenteerde en goede gozer. Hij bewijst nu dat hij niet voor niets op proef was bij CSKA en ik weet zeker dat ze daar blij zijn voor Gafar én dat ze hem ook nu nog in de gaten houden”, zei Seluk eind vorige maand.

“Gafar heeft een aflopend contract en we gaan in gesprek met clubs die met hem verder willen. Het is misschien ook maar goed dat Gafar niet bij CSKA is terechtgekomen, want dan had hij waarschijnlijk alleen maar voor de beloften gespeeld. Als Gafar aan de verwachtingen blijft voldoen, ben ik ervan overtuigd dat hij later op een dag alsnog voor CSKA kan spelen”, aldus de belangenbehartiger. Gafar heeft inmiddels acht duels voor Baltika op zijn naam staan en voor komende zondag staat de cruciale wedstrijd tegen Sibir Novosibirsk op het programma. Wie Gafar in actie wil zien, moet om 14.00 uur Nederlandse tijd inschakelen.

Naam Abdoul Gafar Kassoum Sina Sirima

Geboortedatum 30 december 1998

Club Baltika Kaliningrad

Positie Spits

Sterke punten Explosiviteit, positionering, scorend vermogen