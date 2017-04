‘Als Ajax op die manier tegen Schalke begint, kwalificeren ze zich niet’

Aad de Mos hoopt dat Ajax heeft geleerd van de zwakke start in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz keek zondagmiddag al vroeg tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd naar de hand te zetten (5-1). Volgens De Mos mocht Ajax blij zijn dat de schade beperkt bleef; in de openingsfase hadden de Amsterdammers volgens de analist ook een tweede tegengoal kunnen krijgen.

"Zo moeten ze niet beginnen in Duitsland", blikt De Mos bij ALLsportsradio alvast vooruit op de returnwedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. "Anders gaan ze zich niet kwalificeren. Het is goed dat het gebeurd is en dat ze wakker zijn. Ik ben benieuwd wat ze donderdag gaan doen, want het zal niet makkelijk zijn en ze moeten zondag ook nog bij PSV zien te winnen."

De Mos, voormalig trainer van Ajax, heeft geen voorkeur in de titelstrijd. "Maar zoals het er nu uitziet gaat Feyenoord aan het langste eind trekken. Ik denk namelijk dat Ajax ook nog punten gaat verspelen en Feyenoord aanstaande zondag nog wel eens de lachende derde kan zijn", stelt De Mos. De Hagenaar voorspelt een klein verschil, maar verwacht dat Feyenoord de voorsprong op Ajax over de streep trekt.