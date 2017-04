PSG voorkomt afgang in bizarre slotfase en komt naast Monaco

In een bizarre slotfase heeft Paris Saint-Germain dinsdag puntverlies afgewend. Na een imposante eerste helft op bezoek bij nummer vijftien Metz leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Unai Emery, maar laat in de tweede helft kantelde Metz de wedstrijd. Tot diep in de blessuretijd stond het 2-2, maar Blaise Matuidi stelde de drie punten veilig. Daardoor komt PSG op gelijke hoogte met koploper AS Monaco, al heeft die club wel een duel tegoed.

In de eerste helft leverde Thiago Motta in zijn eentje meer passes dan heel Metz: 85 om 81. Het was een veelzeggende statistiek, evenals het verschil in balbezit voor rust: 85 om 15 procent. PSG was oppermachtig in het eerste bedrijf en hoefde zich geen moment zorgen te maken in het Stade Saint-Symphorien. Het enige wat men zichzelf kon verwijten, was dat het overwicht pas na 32 minuten tot uiting kwam op het scorebord. Daarvoor waren de bezoekers wel al dreigend. Halverwege de eerste helft hielp Lucas Moura een enorme kans om zeep na een rush van Maxwell aan de linkerflank.

Via Edinson Cavani werd het 0-1. De spits fungeerde als eindstadion van een vlotte aanval en kopte raak van dichtbij. De assist kwam niet geheel verrassend van Maxwell. De verdediger zocht veelal de aanval en was daardoor ook de aangever bij het tweede doelpunt van PSG. Maxwell lanceerde Matuidi met een goede steekpass, waarna de middenvelder het strafschopgebied betrad en afrondde in de korte hoek. Metz sloot de eerste helft af met nul schoten op doel.

Blaise Matuidi was met twee doelpunten de reddende engel van Paris Saint-Germain.

De thuisploeg leek rijp voor de slacht, maar PSG was in de tweede helft bij lange na niet zo dominant als voor rust. Echte problemen had de ploeg van Emery lange tijd niet, maar veel kansen wist de regerend kampioen ook niet te creëren. Wel leek een derde doelpunt van PSG waarschijnlijker dan een aansluitingstreffer van de laagvlieger, maar uit een vrije trap werd het toch 1-2. Invaller Yann Jouffre vond vanaf een meter of 23 de verre hoek en liet keeper Kevin Trapp kansloos.

Plots geloofde Metz in een comeback en die kwam er ook daadwerkelijk. Cheick Diabaté bracht de fans in extase door van dichtbij een voorzet van Ismaïla Sarr met succes te verlengen. PSG leek de weg volledig kwijt, maar in de derde minuut van de blessuretijd voorkwam Matuidi puntverlies. De maker van de 0-2 kopte op fraaie wijze diagonaal raak op aangeven van Javier Pastore. Het was zijn eerste dubbelslag sinds tien jaar in de Ligue 1; met Troyes presteerde Matuidi het al eens in april 2007.