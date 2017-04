Bastia kondigt zware maatregelen aan na aanval op spelers Lyon

Bastia grijpt stevig in na de ongeregeldheden van zondag rond de geplande competitiewedstrijd tegen Olympique Lyon. Op Corsica werden spelers van les Gones, onder wie Memphis Depay, tijdens de warming-up aangevallen door hooligans van de fanatieke kern ‘Bastia 1905'. De wedstrijd werd uiteindelijk afgelast.

Iedere dader die wordt geïdentificeerd, krijgt het voor de wet langst mogelijke stadionverbod opgelegd. Bovendien ziet Bastia zich genoodzaakt om over te gaan tot de tijdelijke sluiting van oostkant van de tribune Jojo-Petrignani. Daar begonnen de problemen zondag. De club gaat zich buigen over het herinrichten van dat gedeelte van het stadion. Tot slot wil Bastia de beveiliging aanscherpen tot het hoogste niveau.

"Bastia en de overgrote meerderheid van de supporters weigeren zich te laten gijzelen door een minderheid. Ze zullen vechten voor de waarden van de club en voor onze plek in de hoogste divisie", schrijft de club in een statement. Bastia staat onderaan in de competitie. Het is nog onduidelijk of en op welke manier Bastia wordt bestraft door de Franse voetbalbond.