Dani Alves: ‘De Madrileense media zouden mijn woorden niet verdraaien’

Dani Alves keert woensdag terug in Camp Nou. De rechtsback verliet Barcelona in de zomer van 2016 voor Juventus en verdedigt met zijn nieuwe club een 3-0 voorsprong in de kwartfinale van de Champions League. Dani Alves rekent zich nog niet rijk: hij schat de kans op een plek bij de laatste vier op 'slechts' zestig procent.

Onder grote belangstelling stond de Braziliaan dinsdag de media te woord tijdens de persconferentie. "Het lijkt mijn presentatie wel", grapte hij, om vervolgens toe te geven dat zijn terugkeer in Camp Nou hem emotioneert. "Ik heb na mijn vertrek niet meer de kans gehad om terug te keren en het gras van Camp Nou te betreden. Ik denk dat we een kans van zestig procent hebben om door te gaan. We weten dat het zwaar wordt in het Camp Nou."

Dani Alves sprak de intentie uit om doelpunten te maken, in plaats van achterover te leunen. "We willen niet alleen bezig zijn met verdedigen. We willen Barcelona pijn doen en een doelpunt zou veel verschil maken. Als we Barcelona verslaan, elimineren we het beste team ter wereld." Hoewel de routinier te spreken is over de spelers van Barça, haalde hij onlangs hard uit naar het clubbestuur. "Ze waren vals en ondankbaar, ik kreeg geen respect", zei hij onder meer. "De directie van Barcelona heeft geen idee hoe ze de spelers moeten behandelen."

Dinsdag werd hij nog eens gevraagd naar die uitspraken. Dani Alves nam ze niet terug. "Ik wilde gewoon mijn gevoelens uitdrukken. Ik houd er niet van om slechte energie binnen te houden. Daar zou mijn leven niet beter van worden", gaf hij aan. "Het spijt me als ik iemand heb beledigd. Ik had het gevoel dat ik enigszins werd weggestuurd bij Barcelona. Ik gebruikte de Madrileense media om dat te uiten, omdat ik wist dat zij mijn woorden niet zouden verdraaien. De media in Barcelona hadden dat wellicht wel gedaan."