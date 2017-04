‘Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt, maar wij gaan onze plicht doen’

Feyenoord won afgelopen weekend van FC Utrecht en de volgende horde richting de eerste landstitel sinds 1999 is Vitesse. De Arnhemmers hebben in eigen huis, na de 1-0 nederlaag tegen Excelsior, echter wat goed te maken, zo weet ook Kelvin Leerdam. Ondanks zijn verleden bij Feyenoord, is hij van plan om alles te geven tegen zijn oude club.

“Wij gaan onze plicht doen. We werken niet voor niets een hele week toe naar die wedstrijd. We willen gewoon winnen”, vertelt hij in gesprek met De Gelderlander. “Ik ben blij dat ze het goed doen dit seizoen. En natuurlijk hoop ik als Feyenoorder dat ze kampioen worden. Maar volgende week is voor ons gewoon weer een belangrijke wedstrijd. Wij moeten scherp blijven, er staan als team en deze kater wegspoelen.”

Zijn trainer Henk Fraser, die als speler ook een verleden heeft in De Kuip, is eveneens niet van plan om cadeautjes weg te geven: “Het is topsport, cadeaus bestaan niet op het hoogste niveau van Nederland.” Hij hoopt wel dat zijn spelers geleerd hebben van de nederlaag in Kralingen: “Het is een goede wake-upcall.”