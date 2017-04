‘We moeten een sfeer creëren waarmee we de jonge Ajacieden overdonderen’

Schalke 04 geeft de moed in de Europa League niet op. Na de 2-0 nederlaag tegen Ajax van donderdag is een plek in de halve finale ver weg, maar Leon Goretzka denkt dat Schalke in staat is om de jonge spelers van Ajax met de rug tegen de muur te zetten. De return staat donderdagavond op het programma in de Veltins-Arena.

Goretzka erkent dat Schalke zwak voor de dag kwam in Nederland. "We wilden strijden voor een goede uitgangspositie, maar we hebben compleet gefaald", geeft hij toe aan de Ruhr Nachrichten. "De druk is voor ons nu vrij groot, dat is voor iedereen duidelijk. We mogen nu thuis aantreden en dat is een belangrijke factor. We moeten in het stadion een bepaalde sfeer creëren waarmee we het jonge Ajax-team overdonderen."

De vorm van Schalke voorspelt weinig goeds. Slechts een van de laatste vijf officiële duels werd gewonnen; zondag verloren die Knappen met 2-1 van hekkensluiter Darmstadt 98. "Of dit het moment is om met de vuist op tafel te slaan? Met die vraag veronderstel je dat er niets gebeurt in de kleedkamer", stelt Goretzka. "Maar het heeft geen zin om een schuldige aan te wijzen. Coke zei het goed: we moeten juist meer naar elkaar toe trekken. Dat is de juiste aanpak."