‘Een bittere pil voor Mimoun, maar hij verdient alle complimenten’

FC Groningen kreeg afgelopen winter een bijna niet te weigeren bod van zo’n 3,3 miljoen euro op Mimoun Mahi, maar de club besloot, na er lange tijd over nagedacht te hebben, toch ‘nee’ te zeggen tegen de aanbieding van Fulham. Voor de aanvaller zelf was dat even een hard gelag, al herpakte hij zich weer snel, zo zag ook technisch manager Peter Jelteman.

“We hebben op dat bedrag zitten zweten, maar het was in de dying seconds van de transferwindow en we hadden Hans Hateboer, Albert Rusnák en Danny Hoesen al laten gaan. Sportief vonden we het onverantwoord”, vertelt hij aan Voetbal International. Mahi wees vervolgens in februari een contractverlenging af: “Dat kan gebeuren, als je er samen niet uitkomt. Het was voor Mimoun toen even een bittere pil, maar hij verdient alle complimenten hoe hij daarmee om is gegaan.”

Hoewel de vleugelspeler dus weigerde zijn krabbel onder een nieuw contract bij de Trots van het Noorden te zetten, slaagde Groningen er wel in hem langer vast te leggen. De club lichtte namelijk een optie in het contract van Mahi, waardoor hij nu nog tot 2019 onder contract staat in het Noordlease Stadion.