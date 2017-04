‘Rookie’ Bazoer valt in de prijzen: ‘Dit betekent veel voor me’

Riechedly Bazoer is uitgeroepen tot talent van de maand maart in de Bundesliga. Het is een bekroning voor de jonge middenvelder op een uitstekende serie wedstrijden, waarin hij het vertrouwen van trainer Andries Jonker heeft gekregen. De ex-Ajacied liet in de verkiezing Dayot Upamecano (RB Leipzig) en Jean-Philippe Gbamin (Mainz) achter zich.

Bazoer verliet Ajax in december nadat hij onder trainer Peter Bosz niet meer zeker was van een basisplaats. In de Bundesliga is hij dat sinds de aanstelling van Jonker wel. Hij verscheen vorige maand tegen FSV Mainz (1-1), RB Leipzig (0-1 zege) en SV Darmstadt 98 (1-0 zege) aan de aftrap. Bazoer kreeg in de verkiezing 48 procent van de stemmen.

“Het betekent veel voor me”, laat de middenvelder weten via de officiële kanalen van Wolfsburg. “Het toont aan dat ik goed bezig ben en dat ik me laat zien in de Duitse competitie. Ik ga mijn best doen om nog meer goede wedstrijden te spelen. Het is goed voor mij om in een sterkere competitie dan de Eredivisie te spelen.”