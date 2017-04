Van Ginkel: ‘Dat zijn we na zo'n seizoen ook wel aan onze fans verschuldigd’

Voor PSV lijkt het seizoen na de remise tegen ADO Den Haag wel voorbij. Nummer twee Ajax heeft een voorsprong van zes punten en dat gat lijkt met nog drie wedstrijden te gaan onoverbrugbaar voor de Eindhovenaren. Toch is PSV volgens Marco van Ginkel aan de fans verschuldigd om wat te laten zien in de wedstrijd tegen Ajax, die komende zondag op het programma staat.

Volgens de middenvelder staan de 'koppies' bij de Eindhovenaren alweer naar komende zondag. “We staan inderdaad veel punten achter nu en dat hebben we aan onszelf te danken. Maar het blijft PSV-Ajax. Een topwedstrijd in Nederland. We hebben dit seizoen nog geen topper gewonnen en dat willen we zondag wel gaan doen. Dat zijn we na zo'n seizoen ook wel aan onze fans verschuldigd”, zegt Van Ginkel tegenover Omroep Brabant.

Voor Van Ginkel is deze huurperiode bij PSV toch iets anders dan de vorige, toen hij met de Eindhovenaren kampioen werd. “Natuurlijk. Vorig jaar was alles top en heb je de mooie kant van de medaille. Als de resultaten wat minder zijn krijg je ook de andere kant te zien. Vooral nu moeten we daarom de rug recht houden en het seizoen toch mooi afsluiten door de komende wedstrijden te winnen.”