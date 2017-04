‘Het is niet ingewikkeld, ik moet zorgen dat we de beste krijgen’

De KNVB moet haast maken met de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Voor 1 mei hoopt technisch directeur de opvolger van de ontslagen Danny Blind te presenteren. Inmiddels zijn in de afgelopen tijd al de nodige namen van mogelijke bondscoaches de revue gepasseerd, maar Van Breukelen wil nog geen namen noemen.

“Weet je, ik heb sinds het vertrek van Danny Blind zo veel namen en combinaties gehoord, dat ik er maar niet op inga. Alles wat ik zeg, is te veel. We zijn druk bezig, dat is het”, zegt Van Breukelen tegenover Voetbal International. De KNVB zou nog twee kandidaten over hebben: het duo Ruud Gullit/Henk ten Cate en Roger Schmidt. Laatstgenoemde zou volgens BILD geen zin hebben om bij Oranje aan de slag te gaan. Ook Jorge Sampaoli zou nog op het lijstje van de KNVB staan, maar hij heeft een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract staan bij Sevilla.

Van Breukelen sprak de afgelopen weken met diverse mensen over de opvolging van Blind. Zo zat hij om de tafel met Fred Grim, Frans Hoek, Kevin Strootman, Arjen Robben, Wesley Sneijder en de technisch directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. “Wat leidend is in de zoektocht, is kwaliteit. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, ik moet zorgen dat we de beste krijgen.”