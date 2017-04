Optimisme in Duitsland: ‘Het jonge team van Ajax is ook kwetsbaar’

Om de halve finale van de Europa League te bereiken moet Schalke 04 donderdag in Gelsenkirchen een 2-0 achterstand zien weg te werken tegen Ajax. Een lastige opgave, te meer omdat die Königsblauen in de Amsterdam ArenA alle hoeken van het veld te zien kregen. Toch gelooft oud-speler Olaf Thon nog in een goede afloop.

“Het jonge team van Ajax heeft elan, maar is ook kwetsbaar. En in het voetbal is het vaak zo dat als de ouderen tegen de jongeren spelen, de oudjes uiteindelijk meestal winnen”, zegt Thon in gesprek met de Berliner Zeitung. In 1997 was hij aanvoerder van het Schalke dat de UEFA Cup wist te winnen.

Ondanks het slechte resultaat in de heenwedstrijd wil Thon dus niet al te negatief zijn. “We moeten optimistisch zijn. Misschien komt in de komende Europese wedstrijd onze reputatie als cupfighter terug. In 1997 verloren we met 1-0 bij Tenerife, maar bereikten we alsnog de finale door thuis met 2-0 te winnen”, zegt de Duitser. “Het wordt waanzinnig zwaar. Bij Ajax komen met Lasse Schöne en Kasper Dolberg nog eens twee belangrijke spelers terug.”